Бойцы «Центра» уничтожили пункт управления ВСУ на Добропольском направлении

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Центр» высокоточным снарядом «Краснополь-М2» уничтожили передовой пункт управления ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.
«Расчёт самоходной артиллерийской установки “Мста-С” артиллерийского соединения группировки войск “Центр” уничтожил передовой пункт управления ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции, применив высокоточный корректируемый боеприпас “Краснополь-М2”, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате удара передовой пункт управления противника, был полностью уничтожен в месте с личным составом, средствами связи и управления, что существенно снизило активность беспилотников ВСУ и облегчило работу штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на переднем крае.