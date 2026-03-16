Россия сохранила молчание после ультиматума главы Пентагона насчет Ирана

Соединенные Штаты публично предупредили Россию о недопустимости вмешательства в конфликт вокруг Ирана. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.
По данным авторов публикации, заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В последние недели напряжение в регионе усилилось после атак США и Израиля на Иран, передает АБН24.
Как отмечает Baijiahao, министр обороны США Пит Хегсет выступил перед телекамерами и заявил, что Россия не должна вмешиваться в военные действия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.
Предупреждение прозвучало после сообщений западных СМИ о возможной передаче Москвой разведывательной информации Тегерану. В публикациях утверждалось, что речь может идти о данных о расположении американских войск на Ближнем Востоке.
Китайские аналитики расценили заявление главы Пентагона как попытку давления на Москву. По их оценке, подобная риторика связана с ситуацией вокруг военной кампании США против Ирана.
Одновременно в материале приводится заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Он сообщил, что Тегеран получает от России поддержку по ряду направлений, однако не уточнил, включает ли она передачу разведданных.
В Кремле публично реагировать на подобные сообщения не стали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче информации Ирану, заявил, что не будет комментировать эту тему.
