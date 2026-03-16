Новый провал: США упустили главную цель в Иране

Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Политолог Кирилл Семенов сказал, как это скажется на ходе конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп усомнился, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи еще жив. Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, как это может повлиять на конфликт.

Напомним, Трамп выразил сомнения в состоянии Хаменеи в интервью телеканалу NBC. Американский лидер сообщил, что «слышал о смерти» Хаменеи и подчеркнул, что «пока никто не смог показать его».

За несколько дней до этого заявления пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Моджтаба получил ранение, но сейчас с ним все в порядке. Предыдущий верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля после ударов Израиля и США.

Семенов предположил, что слова Трампа о смерти Хаменеи-младшего основаны на заявлениях о его ранении и отказа появляться на публике.

При этом политолог подчеркнул, что даже в случае смерти Моджтабы Хаменеи конфликт между Ираном и США не завершится.

«Не думаю, что эта ситуация могла бы что-то изменить. Иран бы все равно действовал так, как он действует. Трамп же делает соответствующие заявления из-за того, что Хаменеи не появляется на телевидении на фоне сообщений о его ранении», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Пентагон скрывает рекордные потери на Ближнем Востоке.

