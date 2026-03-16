Новый провал: США упустили главную цель в Иране

Напомним, Трамп выразил сомнения в состоянии Хаменеи в интервью телеканалу NBC. Американский лидер сообщил, что «слышал о смерти» Хаменеи и подчеркнул, что «пока никто не смог показать его».
За несколько дней до этого заявления пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Моджтаба получил ранение, но сейчас с ним все в порядке. Предыдущий верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля после ударов Израиля и США.
Семенов предположил, что слова Трампа о смерти Хаменеи-младшего основаны на заявлениях о его ранении и отказа появляться на публике.
При этом политолог подчеркнул, что даже в случае смерти Моджтабы Хаменеи конфликт между Ираном и США не завершится.
«Не думаю, что эта ситуация могла бы что-то изменить. Иран бы все равно действовал так, как он действует. Трамп же делает соответствующие заявления из-за того, что Хаменеи не появляется на телевидении на фоне сообщений о его ранении», — подчеркнул эксперт.
