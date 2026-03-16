Ветераны СВО предложили Дмитрию Перминову рассмотреть выдвижение в Госдуму

В Омске 14 марта в манеже СШОР «Сибирский нефтяник» прошёл фестиваль спорта среди ветеранов специальной военной операции и их семей «Состязания храбрых» на кубок мэра города. По данным организаторов, участие в нём приняли более 100 человек.
Программа турнира включала дартс, стрельбу из электронного оружия, киберспорт, настольный теннис, армрестлинг и жим штанги лёжа. Во время мероприятия участники и ветераны СВО обратились к Герою России Дмитрию Перминову с просьбой представить Омскую область в Государственной Думе.
С такой инициативой, в частности, выступил ветеран СВО Александр Игошин. По его словам, участники спецоперации и их семьи хотели бы видеть в федеральном парламенте человека, которого хорошо знают в регионе и которому доверяют.
Дмитрий Перминов, комментируя обращение, заявил, что считает для себя большой честью возможность представлять интересы ветеранов боевых действий и участников СВО. Он также отметил, что намерен обсудить этот вопрос с секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» Виталием Хоценко и коллегами по партии.
Напомним, в Омской области с 11 марта по 30 апреля идёт приём документов на предварительное голосование «Единой России». Партия проводит эту процедуру для отбора кандидатов в депутаты разных уровней.