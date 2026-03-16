Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани после атаки БПЛА произошёл пожар на территории нефтебазы

В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошёл пожар на территории нефтебазы.

Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По предварительным данным, пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.

Ранее стало известно, что пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае, возникший после падения обломков беспилотника, полностью потушен.

