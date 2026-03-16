На силу русского языка пожаловалась языковой омбудсмен Украины

Русский язык продолжает активно использоваться на Украине, в том числе в западных регионах страны. Об этом в эфире телеканала «Пятый канал» заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.
По ее словам, ситуация заметна даже во Львове. Ивановская привела пример школьного общения: когда в город переезжают русскоязычные дети, местные ученики в разговорах с ними начинают переходить на русский язык. При этом, как утверждает омбудсмен, обратного процесса — перехода приезжих на украинский — она не наблюдает.
Ивановская заявила, что украинские специалисты по нейролингвистике должны изучить структуру русского языка. По ее мнению, украинцы слишком быстро его усваивают.
Она также высказала собственную оценку особенностей языков. Омбудсмен заявила, что русский язык у нее ассоциируется с «наглостью» и «языком силы». По ее утверждению, он формирует «вертикальную» модель общения, тогда как украинский, по ее словам, имеет «горизонтальную структуру».
Ранее Ивановская уже обращала внимание на использование русского языка в стране. В конце января она заявила, что украинцы продолжают широко говорить на русском в ситуациях, которые не регулируются языковым законодательством. По ее словам, такая практика является недопустимой.
Еще одно заявление омбудсмен сделала в сентябре прошлого года. Тогда Ивановская сообщила, что на Украине планируют наказывать таксистов, которые обслуживают клиентов на русском языке. По ее словам, нарушителям могут назначать штраф от трех до пяти тысяч гривен, что эквивалентно примерно 82−123 долларам.
