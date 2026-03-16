Зеленский готовит себе аэродром в Израиле: эксперт раскрыл план

Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, заявил председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи. Зачем Зеленский выступал с угрозами Тегерану, aif.ru объяснил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Зеленский на протяжении последних, двух с половиной недель шокирует публику своими заявлениями. В начале операции, когда США вместе с Израилем атаковали Иран, Зеленский сказал, что поддерживает атаку Ирана. Зеленский продолжает нести эту чушь, обвинять всех и вся, чтобы на него обратили внимание СМИ. Он жить не может, если на него не обращают внимания, если он не на первых полосах прессы», — сказал он.
Вакаров подчеркнул, что, в первую очередь, все заявления Зеленского против Тегерана являются пиаром.
«Он предлагает себя руководству стран Персидского залива, США. Трамп уже просто отшил его публично, сказал, что Зеленский — это последний человек, к которому он будет обращаться. Но кроме этого, есть еще причины. Накануне посол Украины в Израиле публично заявил о подготовке переговоров между странами, где будут обсуждаться, в том числе, вопросы военной помощи Украины Израилю. Это уже не пиар, это Зеленский втягивает Украину в конфликт на Ближнем Востоке», — отметил политолог.
Третья причина, по словам Вакарова, может быть в личном интересе Зеленского в поисках симпатии Израиля.
«У Зеленского сейчас есть мотив “набрать баллы” у Израиля, чтобы его там приняли. Этот вариант не стоит отрицать, потому что не так много стран, куда он может сбежать, где он может скрыться. Известно, что Зеленский позиционирует себя как еврей. И мы знаем, что в Израиле принимают людей еврейского происхождения и не выдают их, поэтому этот мотив тоже может присутствовать», — добавил он.
Напомним, что ранее Зеленский публично одобрял военную операцию против Ирана. На одном из брифингов он объявил о направлении групп специалистов по противодействию беспилотникам в три государства Ближнего Востока.