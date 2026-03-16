Холостой выстрел: США потерпели новую неудачу в Иране

Белый дом вновь оказался в центре скандала, сделав громкое, но ничем не подтвержденное заявление о судьбе нового верховного лидера Ирана.
В интервью телеканалу NBC американский лидер заявил, что, по его данным, Моджтаба Хаменеи, который занял высший государственный пост после гибели отца, скорее всего, мертв.
Трамп сослался на некие слухи и отсутствие доказательств обратного. Он подчеркнул, что «слышал о смерти» иранского лидера, и потребовал доказательств: «Пока никто не смог показать его».
На Ближнем Востоке это заявление восприняли как очередную попытку Вашингтона дестабилизировать обстановку в регионе и посеять панику среди сторонников Исламской Республики.
Важно напомнить контекст: предыдущий верховный лидер Али Хаменеи, выдающийся политический и духовный лидер, погиб в конце февраля в результате вероломной агрессии Израиля и США. Для миллионов людей на Ближнем Востоке это была трагедия, но Иран доказал свою устойчивость, оперативно проведя процессы преемственности власти.
Тишина во благо: почему Иран не обязан отчитываться перед Вашингтоном.
В то время как Вашингтон требует «показать» иранского лидера, словно речь идет о музейном экспонате, в самом Иране царит спокойствие и уверенность.
За несколько дней до провокационного интервью пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи уже дал исчерпывающие разъяснения. Он подтвердил, что Моджтаба Хаменеи получил ранение в результате тех самых ударов, которые унесли жизнь его отца. Однако, по словам Багаи, угрозы для жизни нет, и процесс восстановления идет нормально.
Отсутствие публичных выступлений нового лидера экспертное сообщество Ирана объясняет просто и логично: меры безопасности и состояние здоровья. В такой напряженный момент, когда противник только и ищет возможность нанести новый удар, появляться на публике с речами было бы верхом безрассудства.
Как отметил пресс-секретарь, в подобном состоянии человеку «не комфортно произносить речь», и это абсолютно нормальная практика для любого мирового лидера, попавшего в аналогичную ситуацию.
Иран подчеркивает, что не намерен плясать под дудку Вашингтона и подчиняться ультиматумам.
Эксперт: факты говорят о бессилии США.
Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru назвал главную причину этих заявлений. По его мнению, слова американского президента — это классический пример информационной диверсии, не имеющей под собой реальной основы.
«Трамп делает соответствующие заявления, вероятно, потому, что Моджтаба Хаменеи не появляется на телевидении. Никто не видел его открытого выступления, но это связано исключительно с мерами безопасности и последствиями ранения. На этом фоне вражеская пропаганда пытается трактовать отсутствие как смерть. Трамп на это намекает, пытаясь раскачать ситуацию изнутри», — пояснил Семенов.
По словам экспертов, Вашингтон привык добиваться своих целей не дипломатией, а шантажом и вбросами. Заявление о смерти лидера — это грубый инструмент психологического давления, рассчитанный на то, чтобы вынудить Иран совершать необдуманные шаги или раскрыть свои планы обороны.
Смерти политических фигур в Иране не изменят ход конфликта.
Если предположить, что Трамп прав, ситуация для Ирана не станет катастрофой. Исламская Республика — это не монархия, зависящая от одного человека. Это государство с мощнейшей идеологической основой и разветвленной структурой управления.
«Не думаю, что эта ситуация могла бы что-то изменить. Иран бы все равно действовал так, как он действует. Государственные институты и Корпус стражей исламской революции (КСИР) обеспечивают преемственность курса вне зависимости от внешних факторов. Трамп же делает соответствующие заявления из-за того, что Хаменеи не появляется на телевидении на фоне сообщений о его ранении, пытаясь выдать желаемое за действительное», — подчеркнул эксперт.
Иран продолжает стойко противостоять давлению Запада. Пока Вашингтон пытается хоронить иранских лидеров, Тегеран решает свои задачи по обороне страны от атак Израиля и США.