Командир беспилотного подразделения рассказал о сбитых Су-25 и вертолётах ВСУ

Командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты ВС РФ с позывным Хищник сообщил РИА Новости, что за время специальной военной операции уничтожил семь летательных аппаратов украинской авиации.

По словам военнослужащего, на его счету пять самолётов Су-25, а также два вертолёта — Ми-8 и Ми-24. Подразделение действует в интересах группировки войск «Центр».

Первый вертолёт, как рассказал Хищник, был поражён осенью 2022 года во время боёв в районе Угледара. В сентябре его группе поставили задачу выдвинуться к населённому пункту Никольское и подготовить воздушную засаду. По данным военных, в этом районе два вертолёта ВСУ наносили удары по российским подразделениям.

Военнослужащий сообщил, что вместе с бойцом с позывным «Бат» они заняли скрытую позицию и несколько суток наблюдали за воздушной обстановкой. На четвёртый день, когда шли бои за опорные пункты ВСУ возле Угледара, они услышали приближение вертолёта.

По словам морпеха, напарник обнаружил цель, однако из-за позиции не смог выполнить пуск. Тогда «Хищник» принял решение самостоятельно применить переносной зенитный ракетный комплекс. После запуска ракета скрылась в облаках, и сначала показалось, что цель не поражена. Спустя несколько секунд вертолёт появился из облаков уже горящим и упал в городе.

Примерно через две недели украинская авиация вновь попыталась действовать на этом направлении. Военнослужащий сообщил, что тогда впервые увидел самолёт Су-25, летевший на малой высоте.

По его словам, он произвёл пуск ракеты из ПЗРК «Игла» по ведомому самолёту. После этого, как утверждает собеседник агентства, самолёт начал разворот и упал на землю.

В дальнейшем, по словам военнослужащего, по аналогичной схеме удалось поразить ещё несколько воздушных целей противника. В общей сложности, как сообщил морской пехотинец, на его личном счету пять самолётов Су-25 и два вертолёта Ми-8 и Ми-24.

