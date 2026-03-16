Трамп: США не обязаны были помогать НАТО с Украиной

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. США ждут от союзников по Североатлантическому альянсу помощи в разблокировке Ормузского пролива, заявил американский президент Дональд Трамп, напомнив, что Вашингтон оказывал поддержку Киеву.

Источник: Reuters

«У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им (союзникам по НАТО — прим. ТАСС) с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», — сказал Трамп в интервью газете Financial Times.

Как сообщалось ранее, глава Белого дома заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее» в случае, если участники альянса не помогут Вашингтону в разрешении ситуации с Ормузским проливом.

2 марта генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США. 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.

