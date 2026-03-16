Трамп: арабским странам нужно присоединиться к операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что арабские государства, заинтересованные в стабильности поставок нефти через Ормузский пролив, должны рассмотреть возможность присоединения к военной операции США и Израиля против Ирана. Такое мнение он высказал 15 марта в интервью телеканалу C14.
По словам американского лидера, страны региона, которые рассчитывают на бесперебойное использование этого важного транспортного маршрута для поставок энергоресурсов, должны играть более активную роль в противодействии Тегерану.
Он отметил, что поддержание открытого судоходства в Ормузском проливе требует совместных усилий государств, зависящих от этого маршрута.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер отклонил просьбу Трампа об использовании военных кораблей Соединённого Королевства для восстановления судоходства в Ормузском проливе.