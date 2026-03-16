Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: арабским странам нужно присоединиться к операции против Ирана

Трамп заявил, что арабские государства, заинтересованные в стабильности поставок через Ормузский пролив, должны присоединиться к военной операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что арабские государства, заинтересованные в стабильности поставок нефти через Ормузский пролив, должны рассмотреть возможность присоединения к военной операции США и Израиля против Ирана. Такое мнение он высказал 15 марта в интервью телеканалу C14.

По словам американского лидера, страны региона, которые рассчитывают на бесперебойное использование этого важного транспортного маршрута для поставок энергоресурсов, должны играть более активную роль в противодействии Тегерану.

Он отметил, что поддержание открытого судоходства в Ормузском проливе требует совместных усилий государств, зависящих от этого маршрута.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер отклонил просьбу Трампа об использовании военных кораблей Соединённого Королевства для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше