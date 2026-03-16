Неучастие Организации Объединённых Наций в переговорах по урегулированию украинского конфликта объясняется предвзятостью этой международной структуры, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«На данный момент ООН не участвует в переговорах, и это не случайно, ведь её беспристрастность и нейтральность остаются под вопросом», — сказал он в интервью сербской газете «Политика».
Дипломат подчеркнул, что избирательный подход и двойные стандарты со стороны Секретариата ООН наносят ущерб репутации организации как объективного арбитра. Постпред также обратил внимание, что в случае достижения договорённостей между Россией и Украиной вопрос дальнейшего оформления соглашения об урегулировании будет зависеть от содержания самого документа и позиций сторон.
«ООН как универсальная международная площадка располагает необходимыми механизмами для придания таким решениям дополнительной международно-правовой легитимности. Вероятные варианты включают принятие резолюции Совета Безопасности», — добавил Небензя.
Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что ООН почти не помогает в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Соединённые Штаты фактически заменили Организацию Объединённых Наций.