Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя заявил о предвзятости ООН по вопросу урегулирования на Украине

Постпред РФ Небензя отметил, что ООН не участвует в переговорах по Украине, и нейтральность этой организации остаётся под вопросом.

Источник: Аргументы и факты

Неучастие Организации Объединённых Наций в переговорах по урегулированию украинского конфликта объясняется предвзятостью этой международной структуры, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«На данный момент ООН не участвует в переговорах, и это не случайно, ведь её беспристрастность и нейтральность остаются под вопросом», — сказал он в интервью сербской газете «Политика».

Дипломат подчеркнул, что избирательный подход и двойные стандарты со стороны Секретариата ООН наносят ущерб репутации организации как объективного арбитра. Постпред также обратил внимание, что в случае достижения договорённостей между Россией и Украиной вопрос дальнейшего оформления соглашения об урегулировании будет зависеть от содержания самого документа и позиций сторон.

«ООН как универсальная международная площадка располагает необходимыми механизмами для придания таким решениям дополнительной международно-правовой легитимности. Вероятные варианты включают принятие резолюции Совета Безопасности», — добавил Небензя.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что ООН почти не помогает в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Соединённые Штаты фактически заменили Организацию Объединённых Наций.

