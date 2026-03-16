Саудовская Аравия сбила еще 30 иранских беспилотников на востоке страны

Все дроны были сбиты над провинцией Эш-Шаркия.

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили еще 30 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

По его данным, за минувшие несколько часов удалось перехватить группы из шести, пяти, трех, девяти и семи дронов соответственно. Все БПЛА были сбиты в небе над восточной провинцией Эш-Шаркия.

Иран начал атаковать саудовскую территорию 28 февраля, после того как Израиль и США приступили к военной операции против исламской республики. В Белом доме обосновали такие действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле и базы США в регионе: в результате ударам подверглись американские военные объекты не только в Саудовской Аравии, но и в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше