Россиянам раскрыли, как изменится размер страховой пенсии при наличии иждивенцев

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России, объяснил в беседе с RT, как увеличивается страховая пенсия при наличии иждивенцев.
«Страховая пенсия в настоящее время рассчитывается достаточно просто: сумма двух слагаемых. Первое слагаемое представлено фиксированной выплатой, а второе — произведением числа набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимости одного. В настоящее время стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля», — добавил Балынин.
По его словам, дополнительное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной одной третьей размера фиксированной выплаты, устанавливается лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.
«Например, к ним относятся дети, не достигшие возраста 18 лет, или достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение», — объяснил специалист.
Также, как добавил эксперт, к ним относятся, например, молодые люди до 23 лет, которые учатся очно.
«Соответственно размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году размер увеличивается на 3194,90 рубля. При этом учитывается не более трёх иждивенцев, поэтому при двух иждивенцах доплата составит 6389,80 рубля, а при трёх — 9584,70 рубля», — рассказал он.
Допустим, что размер страховой пенсии по старости у гражданина составляет 28,5 тыс. рублей. Тогда с учётом данных доплат за иждивенцев она будет равна 31 694,90 рубля (при одном иждивенце), 34 889,80 рубля (при двух), 38 084,7 рубля (при трёх), рассчитал собеседник RT.
«Если гражданину назначена, например, увеличенная фиксированная выплата в связи с достижением 80-летия, то тогда выплачиваются одновременно и она, и доплаты за наличие иждивенцев. Сейчас при достижении 80-летия фиксированная выплата удваивается (то есть выплачивается дополнительно ещё 9584,69 рубля) и дополнительно в неё включается надбавка за уход в размере 1413,86 рубля», — подчеркнул он.
В таком примере с учётом всех увеличений и доплат страховая пенсия по старости у гражданина составит при одном иждивенце 42 693,45 рубля, при двух — 45 888,35 рубля, при трёх — 49 083,25 рубля, заключил Балынин.
