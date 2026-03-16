Полиция Дубая перекрыла движение на дорогах к аэропорту

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Дубая (ОАЭ) предупредили о перекрытии движения на дорогах в районе местного аэропорта после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и возгорания топливного резервуара.
«Движение на улице и в тоннеле, ведущих в аэропорт, временно перекрыто. Просим водителей пользоваться объездными маршрутами», — говорится в сообщении полиции.
Ранее в районе дубайской воздушной гавани произошло возгорание из-за повреждения топливного резервуара в результате инцидента с БПЛА, власти временно приостановили обслуживание рейсов. Пожар локализован, пострадавших нет.
