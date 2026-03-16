Слова Трампа о НАТО прокомментировал спецпредставитель президента РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о перспективах НАТО. Соответствующий комментарий он разместил в социальной сети X.
Дмитриев задал вопрос о том, насколько негативным может оказаться будущее Североатлантического альянса. Так он прокомментировал слова американского лидера.
Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО может столкнуться с «плохим будущим», если страны альянса не откликнутся на просьбы США о помощи в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Заявления прозвучали на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По имеющимся данным, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.
Иран в ответ наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Эскалация конфликта повлияла на ситуацию в Ормузском проливе. Судоходство через этот маршрут — один из ключевых каналов поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива — практически остановилось.
На фоне угроз безопасности страховые компании начали повышать страховые премии и пересматривать условия страхового покрытия для судов, проходящих через пролив.
