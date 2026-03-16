Трамп: США скоро заключат сделку с Кубой или сделают с ней, «что должны»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США скоро заключат сделку с Кубой или сделают с ней, «что должны».
«Куба хочет заключения сделки. Я думаю мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он.
Трамп добавил, что США «займутся» Кубой после Ирана.
«Что-то случится с Кубой довольно скоро», — добавил американский президент.
Ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель на пресс-конференции заявил, что Гавана готова продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства.