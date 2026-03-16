В Иране обвинили Израиль в экологическом преступлении

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в совершении экологического преступления против Тегерана и призвал привлечь иранских властей к ответственности.
«Бомбардировки Израилем топливных складов в Тегеране нарушают международное право и представляют собой экологическое преступление. Жители столкнутся с долгосрочным ущербом для своего здоровья и жизни. Загрязнение почвы и грунтовых вод может иметь последствия для будущих поколений», — написал министр в соцсети X.
Аракчи добавил, что Израиль должен быть наказан за свои военные преступления.
Ранее агентство Блумберг передавало, что эксперты беспокоятся за долгосрочные экологические последствия ударов США и Израиля по Ирану, опасаясь загрязнения агломерации Тегерана токсичными веществами от ракет и бомб, которые могут оставаться в окружающей среде десятилетиями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.