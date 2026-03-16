Постпред России назвал причину неучастия ООН в переговорах Москвы и Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Организация Объединённых Наций не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом дипломат рассказал в интервью сербской газете «Политика».

По его словам, причиной такого положения является сомнение в нейтральности международной организации. Небензя отметил, что действия Секретариата ООН, по мнению российской стороны, демонстрируют избирательный подход и двойные стандарты.

Дипломат подчеркнул, что из-за этого организация, по его оценке, утратила статус объективного арбитра в международных делах.

При этом Небензя указал, что роль ООН может возникнуть на более позднем этапе переговорного процесса. По его словам, если Россия и Украина достигнут соглашения при посредничестве США, дальнейшее оформление договорённостей будет зависеть от содержания документа и договорённостей сторон.

Он добавил, что у ООН есть механизмы для придания подобным решениям дополнительной международно-правовой легитимности.

Одним из возможных вариантов дипломат назвал принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. По словам постпреда РФ, такая процедура может закрепить достигнутые договорённости на международном уровне.

