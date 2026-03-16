Трамп заявил, что США вскоре могут заключить сделку с Кубой

Соединённые Штаты рассматривают два варианта развития событий в рамках отношений с Кубой, один из них предполагает заключение сделки в скором времени, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Президент ответил на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути в американскую столицу из штата Флорида.
«Куба также хочет заключить сделку, и я полагаю, что мы очень скоро либо заключим сделку, либо будем делать то, что должны», — сказал глава государства.
При этом Трамп не пояснил, что он имеет в виду во втором случае.
Напомним, в середине февраля президент США заявил, что американские власти уже начали переговоры с Кубой. Трамп уточнил, что диалог затрагивает вопросы, связанные прежде всего с гуманитарной ситуацией на острове.
Ранее американский лидер также назвал Кубу «несостоявшейся страной». Он призвал власти этой латиноамериканской республики поскорее заключить сделку с Соединёнными Штатами.
В конце февраля Трамп допустил, что США пойдут на «дружественный захват» Кубы. Президент добавил, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.