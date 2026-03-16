Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США вскоре могут заключить сделку с Кубой

Трамп рассказал, что одним из сценариев по Кубе, который прорабатывают США, является скорое заключение сделки с её властями.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты рассматривают два варианта развития событий в рамках отношений с Кубой, один из них предполагает заключение сделки в скором времени, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент ответил на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути в американскую столицу из штата Флорида.

«Куба также хочет заключить сделку, и я полагаю, что мы очень скоро либо заключим сделку, либо будем делать то, что должны», — сказал глава государства.

При этом Трамп не пояснил, что он имеет в виду во втором случае.

Напомним, в середине февраля президент США заявил, что американские власти уже начали переговоры с Кубой. Трамп уточнил, что диалог затрагивает вопросы, связанные прежде всего с гуманитарной ситуацией на острове.

Ранее американский лидер также назвал Кубу «несостоявшейся страной». Он призвал власти этой латиноамериканской республики поскорее заключить сделку с Соединёнными Штатами.

В конце февраля Трамп допустил, что США пойдут на «дружественный захват» Кубы. Президент добавил, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше