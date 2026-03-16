Трамп заявил, что Иран стремится к договоренности

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном продолжаются переговоры. По его словам, стороны поддерживают диалог, однако он считает, что иранское руководство пока не полностью готово принять условия, на которых настаивает американская сторона.
Глава Белого дома отметил, что, несмотря на существующие разногласия, позиции сторон постепенно сближаются. Он подчеркнул, что, по его оценке, Иран уже приблизился к моменту, когда может согласиться на определённые договорённости.
Трамп также выразил мнение, что иранская сторона заинтересована в достижении соглашения. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время перелёта на борту президентского самолёта.
Ранее сообщалось, что министр энергетики США Крис Райт допустил завершение конфликта на Ближнем Востоке в течение нескольких недель.