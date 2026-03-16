Вакаров: Тегеран может добраться до Зеленского и на Украине

В ответ на заявления Зеленского о помощи Израилю в военном конфликте с Ираном председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи сказал, что территория Украины стала законной целью для ударов Исламской республики. Сможет ли сам Зеленский спрятаться от Ирана на Украине, рассказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Иран, назвав Украину законной целью для ударов, имел в виду и самого Зеленского тоже. Я к этому заявлению руководства Ирана отношусь со всей серьезностью. После заявлений Зеленского о том, что он выступает на стороне Израиля, у Ирана, можно сказать, есть абсолютно законное право, объявить Украину своим врагом, а Зеленского — своей мишенью. Вопрос только в одном. Зеленский рассчитывает, что иранские ракеты его не достанут. Он или сомневается, или не знает, что у Ирана есть ракеты с большой дальностью», — отметил он.
Вакаров обратил внимание на то, что для устранения Зеленского Ирану могут не понадобиться ракеты.
«На Украине учатся очень многие иранские студенты, очень многие специалисты работают, бизнесмены, предприниматели. Это достаточно большая диаспора. Часть из этих иранцев, конечно же, поддерживает свою власть, поддерживают свою страну в войне против США и Израиля. И в нужный момент кто-то из спящих агентов Ирана, который проживает на территории Украины, вполне может воплотить в жизнь решение об устранении Зеленского», — объяснил политолог.
По мнению эксперта, на этом фоне Зеленский может предпринять шаги по усилению своей охраны.
