Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе высмеяли депутатов ЕС из-за Ирана

Французское издание Le Parisien сообщает, что депутаты Европарламента не смогли правильно указать на карте Иран, перепутав его с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией.

Видео с ошибками было записано в начале марта и вызвало скандал в Европарламенте и возмущение общественности. Евродепутат Манон Обри («Непокорившаяся Франция») заявила, что теперь понимает, почему некоторые коллеги не решаются осудить войну с Ираном.

«Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее осудить!» — написала Обри.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что бахрейнская компания Aluminium Bahrain BSC (Alba) объявила о частичной остановке крупнейшего в мире алюминиевого завода из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше