На Западе высмеяли депутатов ЕС из-за Ирана

Французское издание Le Parisien сообщает, что депутаты Европарламента не смогли правильно указать на карте Иран, перепутав его с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией.
Видео с ошибками было записано в начале марта и вызвало скандал в Европарламенте и возмущение общественности. Евродепутат Манон Обри («Непокорившаяся Франция») заявила, что теперь понимает, почему некоторые коллеги не решаются осудить войну с Ираном.
«Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее осудить!» — написала Обри.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее сообщалось, что бахрейнская компания Aluminium Bahrain BSC (Alba) объявила о частичной остановке крупнейшего в мире алюминиевого завода из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.
