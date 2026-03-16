Химик объяснил, может ли микропластик из одноразовых стаканчиков попасть в кофе

Попадание микропластика в кофе из одноразового стакана теоретически возможно и связано с материалами, из которых изготовлена такая посуда, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
«Одноразовые стаканы обычно делают из картона, но изнутри они покрыты тонким слоем полимера. Такое покрытие защищает бумагу от влаги и позволяет стакану удерживать горячий напиток. Пластиковые крышки чаще всего изготавливают из полипропилена или полистирола. При контакте с горячим кофе или чаем с поверхности полимерного покрытия и пластиковой крышки в напиток могут попадать микроскопические фрагменты материала», — объяснил эксперт.
Он отметил, что полимеры, применяемые для пищевой упаковки, химически устойчивы и не образуют токсичных соединений при контакте с горячей жидкостью.
«Горячий напиток обычно имеет температуру около 70—90 градусов. При таком нагреве свойства полимерного материала несколько изменяются, увеличиваются количество микродефектов поверхности и их размеры. В результате отдельные микроскопические фрагменты материала могут попадать в жидкость. Размер таких частиц очень мал — это микрометры, что в десятки раз меньше толщины человеческого волоса. При этом пластик не растворяется в напитке и не переходит в него как химическое вещество», — отметил химик.
По его словам, одноразовые стаканы и пластиковые крышки обычно используются для свежеприготовленного напитка, который выпивают, как правило, в течение нескольких минут.
«За такой короткий период возможно выделение микрочастиц, но по количеству оно будет минимальным. Такую малую концентрацию можно не рассматривать как фактор, представляющий значимую угрозу для здоровья. Поэтому при обычном использовании такой посуды повода для беспокойства нет, даже если человек регулярно покупает кофе или чай навынос», — добавил специалист.
Гораздо большее влияние на количество выделяемого микропластика может оказывать неправильное использование упаковки, предупредил эксперт.
«Чем сильнее нагреваются полимерное покрытие стакана и пластиковая крышка, тем выше вероятность образования микроскопических фрагментов материала. Дополнительное влияние на образование микрочастиц пластика может оказывать механическое воздействие — например, когда напиток интенсивно перемешивают ложкой и она касается стенок стакана, а также повторный нагрев напитка в одноразовом стаканчике, при котором материал упаковки снова подвергается воздействию высокой температуры», — добавил Дорохов.
Тем, кто хочет дополнительно уменьшить контакт напитка с пластиком, можно использовать многоразовую термокружку, заключил собеседник RT.
