Спасти остров: у Кубы есть план избежать агрессии США

«Куба — это была очевидная мишень для США после того, как они попытались провести операцию по смене режима в Венесуэле. Экономики Кубы и Венесуэлы очень тесно друг с другом переплетены. Именно из Венесуэлы поступала львиная доля нефти и нефтепродуктов, которые нужны кубинской экономике для функционирования. Венесуэла годами поставляла нефть, нефтепродукты по льготным ценам кубинцам. После январских событий этот самый нефтяной экспорт из Венесуэлы на Кубу прекратился. Кубинцы попытались найти новых поставщиков, в частности, в Мексике. Но команда Трампа надавила на Мексику, пригрозила санкциями и тарифами, и в итоге мексиканцы прекратили это делать. Соответственно, ситуация с экономикой Кубы усугубляется», — пояснил эксперт.