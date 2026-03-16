Спасти остров: у Кубы есть план избежать агрессии США

Кубе на фоне нарастающего конфликта с США необходимо переждать полгода до выборов в Конгресс, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Таким образом он прокомментировал информацию о тяжелом кризисе на Кубе из-за давления США на соседние страны, а также возможный приход к власти внука Рауля Кастро — 41-летнего Рауля Родригеса Кастро.
«Куба — это была очевидная мишень для США после того, как они попытались провести операцию по смене режима в Венесуэле. Экономики Кубы и Венесуэлы очень тесно друг с другом переплетены. Именно из Венесуэлы поступала львиная доля нефти и нефтепродуктов, которые нужны кубинской экономике для функционирования. Венесуэла годами поставляла нефть, нефтепродукты по льготным ценам кубинцам. После январских событий этот самый нефтяной экспорт из Венесуэлы на Кубу прекратился. Кубинцы попытались найти новых поставщиков, в частности, в Мексике. Но команда Трампа надавила на Мексику, пригрозила санкциями и тарифами, и в итоге мексиканцы прекратили это делать. Соответственно, ситуация с экономикой Кубы усугубляется», — пояснил эксперт.
Из-за нехватки топлива на острове наблюдаются массовые отключения электроэнергии, которые длятся до 20 часов в сутки. Парализована работа больниц, общественного транспорта. В стране введен жесткий режим экономии энергии.
«США надеются устроить раскол элит, договориться с кем-то из представителей кубинской власти для того, чтобы устроить на острове мягкую смену режима с приходом к власти более договороспособных для американцев персонажей, которые могли бы, например, допустить американский бизнес на остров. И в целом развернуть Кубу в сторону США. Получится это или нет — большой вопрос. Кубе нужно протянуть полгода до выборов в Конгресс США, после чего у Трампа обострится внутриполитический трек, ему будет не до Кубы», — добавил Дудаков.
Ранее стало известно, что США изучают вариант предъявления обвинений руководству Кубы.