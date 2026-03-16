«15 марта станет Днем Конституции»: заявление Токаева после референдума

После оглашения предварительных данных Глава государства выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы», где прокомментировал итоги голосования и поблагодарил граждан за участие.
«Историческое событие для страны».
Президент отметил, что прошедший референдум стал важной страницей в истории Казахстана и отражает волю народа.
«Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического для нашей страны события. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свой голос за будущее нашей Родины. Только что обнародованы результаты экзит-поллов, согласно которым можно с уверенностью сказать, что Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции».
По словам Главы государства, голосование определило дальнейшее развитие страны.
«Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу Казахстана. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патриотизма, присущего нашим соотечественникам».
Новый праздник — 15 марта.
Президент также сообщил, что дата проведения референдума станет важным государственным праздником.
«Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников — Дня Конституции. Наши соотечественники проголосовали за обновление и модернизацию страны. Это наше общее достижение. Искренне поздравляю всех вас с этим знаменательным событием!».
«Референдум прошел открыто и справедливо».
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что общенациональный референдум прошел на высоком уровне.
По его словам, процесс голосования был организован открыто и в соответствии с законодательством.
Как отметил Президент, это подтвердили и наблюдатели.
«Как отечественные, так и зарубежные наблюдатели отмечают, что все требования закона и демократические нормы были строго соблюдены».
Окончательные результаты голосования, согласно закону, должна объявить Центральная комиссия референдума.
Рекордная явка и единство граждан.
Президент отметил высокую активность казахстанцев во время голосования.
«Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества».
По словам Главы государства, граждане продемонстрировали единство и ответственность за будущее страны.
«Где есть единство, там есть жизнь! Где есть единство, там есть процветание! В единстве рождается сила страны!».
Конституция как фундамент независимости.
Президент подчеркнул, что новая Конституция станет важным ориентиром для дальнейшего развития государства.
«Новая Конституция — фундамент нашей Независимости и Суверенитета. Основной закон — незыблемая гарантия прав и свобод человека».
По его словам, принятие обновленного Основного закона открывает новую страницу в истории Казахстана.
«Сегодня мы открыли новую страницу в летописи страны. Впереди нас ждет масштабная работа».
Благодарность молодежи.
В завершение выступления Президент отдельно отметил активное участие молодежи в референдуме.
«Выражаю искреннюю благодарность молодежи, которая приняла активное участие в референдуме! Отрадно, что молодежь ярко заявила о себе в ходе этой кампании».
Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с принятием новой Конституции и выразил уверенность в дальнейшем развитии страны.
«Пусть будет вечной наша священная Независимость! Пусть процветает наша любимая Родина — Республика Казахстан! Поздравляю всех с принятием новой Конституции!».