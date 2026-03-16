Полиция Дубая сообщила о временном перекрытии трассы в аэропорт

Полиция Дубая сообщила о временном перекрытии трассы в международный аэропорт.
«Движение по трассе Airport Road и в туннеле Airport Tunnel временно перекрыто», — говорится в заявлении ведомства.
Водителям рекомендуют использовать объездные пути.
Ранее стало известно, что в районе аэропорта Дубая в ОАЭ возник пожар из-за инцидента с беспилотником.
Позднее местные власти сообщили о повреждении топливного резервуара. Пожарные взяли возгорание под контроль.
Аэропорт Дубая приостановил обслуживание рейсов.
Узнать больше по теме
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.