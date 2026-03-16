Трамп рассказал, что ждёт НАТО при отказе помогать США с Ормузским проливом

«Очень плохое будущее» ожидает Североатлантический альянс, если страны этого объединения не помогут США в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», — сказал американский лидер в интервью газете Financial Times.
Президент отметил, что Соединённые Штаты помогали союзникам по Североатлантическому альянсу в рамках ситуации вокруг Украины.
«Теперь посмотрим, помогут ли они нам. И не уверен, что они будут с нами», — подчеркнул Трамп.
Глава государства обратил внимание, что Вашингтон заинтересован в любом виде помощи на Ближнем Востоке, включая отправку в регион минных тральщиков. Кроме того, по его словам, европейские военные могли бы бороться с иранскими подразделениями, которые запускают беспилотные летательные аппараты или устанавливают мины в Персидском заливе.
Трамп отметил, что страны Европы извлекают выгоду от судоходства в Ормузском проливе и в связи с этим должны помогать Соединённым Штатам. Он также заявил, что НАТО не следует быть «улицей с односторонним движением».
Американский лидер утверждает, что страны Североатлантического альянса в случае отправки своих военных кораблей в Ормузский пролив столкнутся с минимальным риском. Глава государства объяснил свои слова тем, что боевые возможности Ирана якобы «фактически уничтожены».
Напомним, ранее газета The Telegraph написала, что премьер-министр Британии Кир Стармер отклонил просьбу Дональда Трампа отправить военные корабли Соединённого Королевства в Ормузский пролив.