Трамп рассказал, что ждёт НАТО при отказе помогать США с Ормузским проливом

Трамп утверждает, что страны НАТО в случае отправки военных кораблей в Ормузский пролив столкнутся с минимальным риском.

Источник: Аргументы и факты

«Очень плохое будущее» ожидает Североатлантический альянс, если страны этого объединения не помогут США в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», — сказал американский лидер в интервью газете Financial Times.

Президент отметил, что Соединённые Штаты помогали союзникам по Североатлантическому альянсу в рамках ситуации вокруг Украины.

«Теперь посмотрим, помогут ли они нам. И не уверен, что они будут с нами», — подчеркнул Трамп.

Глава государства обратил внимание, что Вашингтон заинтересован в любом виде помощи на Ближнем Востоке, включая отправку в регион минных тральщиков. Кроме того, по его словам, европейские военные могли бы бороться с иранскими подразделениями, которые запускают беспилотные летательные аппараты или устанавливают мины в Персидском заливе.

Трамп отметил, что страны Европы извлекают выгоду от судоходства в Ормузском проливе и в связи с этим должны помогать Соединённым Штатам. Он также заявил, что НАТО не следует быть «улицей с односторонним движением».

Американский лидер утверждает, что страны Североатлантического альянса в случае отправки своих военных кораблей в Ормузский пролив столкнутся с минимальным риском. Глава государства объяснил свои слова тем, что боевые возможности Ирана якобы «фактически уничтожены».

Напомним, ранее газета The Telegraph написала, что премьер-министр Британии Кир Стармер отклонил просьбу Дональда Трампа отправить военные корабли Соединённого Королевства в Ормузский пролив.

