Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
«Трампа привлекает идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать “экономический нокаут режима” — по сути, прекращение финансирования Тегерана», — говорится в материале.
При этом чиновник Белого дома заявил порталу, что американский лидер пока «не принял никаких решений по острову». Однако, по его словам, «ситуация может измениться», если усилия по восстановлению судоходства через Ормузский пролив затянутся.
«Однако этот шаг потребует присутствия войск на местах и может спровоцировать ответные удары Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах Персидского залива, особенно в Саудовской Аравии», — пишет портал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.