Parisien: депутаты Европарламента не смогли найти на карте Иран

Депутаты Европарламента не смогли найти на карте мира Иран, пишет Le Parisien.

Источник: AP 2024

«Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия… Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента», — говорится в материале.

Отмечается, что видео с неправильными ответами депутатов появилось ещё в начале марта, но стало популярным только сейчас.

Например, евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц вместо Ирана указала на Болгарию, а её коллега из партии «Возрождение» Фабьенн Келлер — на Турцию.

Ранее в Steigan писали, что война с Ираном грозит Западу тяжёлыми последствиями.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше