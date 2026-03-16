Аэропорты Москвы принимают и отправляют рейсы по согласованию

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
«Аэропорты “Внуково”, “Домодедово”, “Шереметьево” принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», — говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.