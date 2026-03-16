МИД Ирана: Израиль должен быть наказан за экологические преступления

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что действия Израиля в Тегеране следует рассматривать как экологическое преступление. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X*, подчеркнув необходимость привлечения израильской стороны к ответственности.
По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, удары по топливным цистернам в иранской столице являются нарушением норм международного права и наносят серьёзный вред окружающей среде. Он отметил, что подобные действия могут привести к масштабному загрязнению почвы и грунтовых вод.
Аракчи также предупредил о возможных долгосрочных последствиях для здоровья населения. По его мнению, экологический ущерб может сказаться на жизни людей на протяжении многих лет, поэтому, как считает министр, Израиль должен понести наказание за совершённые военные преступления.
Ранее Аракчи заявил, что миллионы иранских граждан выходят на улицы в знак поддержки действий властей и вооружённых сил своего государства.
