Дмитриев высказался после угроз Трампа о плохом будущем НАТО

«Насколько очень плохим является будущее НАТО?» — написал Дмитриев.
Таким образом, российский чиновник подчеркнул внимание к словам Трампа и пригласил аудиторию к обсуждению будущего трансатлантического альянса в условиях глобальной напряжённости.
Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждёт «очень плохое будущее», если союзники США не поддержат Вашингтон в борьбе с Ираном и не помогут разблокировать Ормузский пролив. По его словам, он сомневается, что европейские страны готовы вступиться за Америку.
