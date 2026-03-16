Портал Axios сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребовало бы высадки американских военных.
По данным источников, Трампа привлекает идея «экономического нокаута режима» — остров является ключевым экспортным терминалом Ирана. Однако чиновник Белого дома заявил, что окончательного решения пока нет, но ситуация может измениться, если усилия по открытию Ормузского пролива затянутся.
В то же время такой шаг грозит ответными ударами Ирана по нефтяным объектам в странах Персидского залива, особенно в Саудовской Аравии.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Китая помощи в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
