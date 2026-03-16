Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

Портал Axios сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребовало бы высадки американских военных.

Портал Axios сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребовало бы высадки американских военных.

По данным источников, Трампа привлекает идея «экономического нокаута режима» — остров является ключевым экспортным терминалом Ирана. Однако чиновник Белого дома заявил, что окончательного решения пока нет, но ситуация может измениться, если усилия по открытию Ормузского пролива затянутся.

В то же время такой шаг грозит ответными ударами Ирана по нефтяным объектам в странах Персидского залива, особенно в Саудовской Аравии.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Китая помощи в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

