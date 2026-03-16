Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введённых временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Об этом заявили в Росавиации.
В ведомстве также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 16 марта сбито уже 26 дронов, летевших в сторону столицы.
Ранее в аэропорту Казани ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.