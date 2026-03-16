ВСУ применяют мины- «цветы», замаскированные под растительность

Боевики ВСУ применяют самодельные мины, которые сбрасывают с тяжёлых беспилотников и маскируют под растительность. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения беспилотных систем морской пехоты с позывным Хищник.
По его словам, такие устройства российские военные обнаружили на добропольском направлении во время выдвижения к позициям.
Военнослужащий 55-й гвардейской дивизии морской пехоты рассказал, что вдоль дороги были найдены так называемые мины- «цветы».
По его словам, устройство представляет собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество.
Хищник уточнил, что мина оснащена магнитным взрывателем. Детонация происходит при изменении магнитного поля — например, когда рядом появляется техника или другие металлические предметы.
По словам военного, такие устройства сбрасывают с тяжёлых беспилотников.
Он отметил, что для этого используется гексакоптер типа «Баба-Яга». После сброса конусная часть мины втыкается в землю, а сверху её маскируют под траву или другую растительность, из-за чего устройство трудно заметить.