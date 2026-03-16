ТАСС: большая часть 50-й бригады ВСУ у Ямного уничтожена

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Значительная часть военнослужащих переброшенной недавно в район Ямного Сумской области 50-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«В район Ямного Сумской области враг перебросил из тыловых районов расчеты сформированной в прошлом году 50-й артиллерийской бригады ВСУ. В результате нашего систематического огневого воздействия значительная часть орудий и живой силы противника уничтожены, что в том числе подтверждают и некрологи в украинских СМИ», — сказал собеседник агентства.