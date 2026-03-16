Дмитриев задал Трампу один вопрос после его угроз в адрес НАТО

Дмитриев прокомментировал слова Трампа о плохом будущем НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президента США Дональда Трампа попросили уточнить, насколько плохим окажется будущее НАТО. Таким вопросом задался глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Насколько очень плохим является будущее НАТО?», — написал Дмитриев в социальной сети Х после того, как американский лидер разразился угрозами в адрес стран Североатлантического альянса.

Накануне Трамп пригрозил Североатлантическому альянсу «очень плохим будущим» в случае, если страны НАТО откажутся помогать США в войне с Ираном. В частности, речь идёт об участии в предложенной им коалиции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив.

Напомним, Вашингтон формирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив и намерен объявить о её создании в течение недели.

Также Трамп призвал страны-получатели нефти самим позаботиться о восстановлении Ормузского пути и обеспечить судоходство в проливе.

