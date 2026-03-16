В Москве наращивают серийное производство комплекса «Елка» для поражения БПЛА

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Новейшие московские дроны-перехватчики беспилотников «Елка» производятся серийно, идет наращивание объемов производства. Об этом ТАСС сообщил официальный производитель компании-разработчика.
«Серийное производство новейшего переносного комплекса для кинетического поражения дронов “Елка”, оснащенного искусственным интеллектом, активно наращивается. Дрон разработан и производится в Москве. Выпускаются аппараты различных модификаций. За счет этого идет постоянное обновление системы и возможность оперативно реагировать на новые угрозы. Так создается надежная защита военной и гражданской инфраструктуры», — заявили в организации.
По словам официального производителя компании-разработчика, «Елка» сочетает высокую автономность и точность. «Комплекс самостоятельно обнаруживает цель, корректирует траекторию полета в реальном времени и поражает ее с помощью безопасного кинетического удара. Искусственный интеллект позволяет минимизировать человеческий фактор и реагировать на угрозы еще на подлете, что делает дрон незаменимым элементом современной противовоздушной обороны», — отметил он.
Специалист также добавил, что продолжается работа по повышению точности попадания в цель, поражающей способности и маневренности «Елки».
Ранее сообщалось, что комплекс уже применяется для защиты приграничья РФ, а также в зоне спецоперации. «Елка» не содержит боевой части и поражает цели кинетическим ударом. Изделие предназначено для поражения широкого спектра целей от FPV-дронов и дронов-разведчиков до тяжелых ударных беспилотников самолетного типа. Масса «Елки» — 1,3 кг, скорость полета — до 230 км/ч. Дальность захвата и поражения — до 3 км.