Законная цель: в Иране поклялись достать Зеленского

Заявления Зеленского о поддержке США и Израиля в войне с Ираном и его слова о том, что он отправит экспертов по беспилотникам им на помощь, привели к тому, что Тегеран объявил Украину своей законной целью. Чего на самом деле добивался Зеленский, угрожая Ирану, и что его теперь ждет, aif.ru объяснил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Почему Украина стала законной целью Ирана?
Тегеран дал резкий ответ на заявления Зеленского о поддержке Израиля и США, начавших боевые действия против Ирана. председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для иранских атак из-за оказания помощи израильскому режиму.
«Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — объяснил Азизи в соцсетях.
Зачем Зеленский провоцировал Иран?
Василий Вакаров отметил, что Зеленский шокирует своими заявлениями публику на протяжении последних двух с половиной недель. Его цель — пиар.
«В начале операции, когда США вместе с Израилем атаковали Иран, Зеленский сказал, что поддерживает атаку Ирана, потому Иран в свое время поддерживал Россию, поставлял вооружение. Вчера он заявил журналистам, что у него есть данные украинской разведки о поставках России Ирану беспилотников и разведывательной информации. Зеленский продолжает нести эту чушь, обвинять всех и вся, чтобы на него обратили внимание СМИ. Он жить не может, если на него не обращают внимания, если он не на первых полосах прессы», — сказал он.
При этом Вакаров обратил внимание на реакцию западных партнеров на поведение Зеленского.
«Он предлагает себя руководству стран Персидского залива, США. Трамп уже просто отшил его публично, сказал, что Зеленский — это последний человек, к которому он будет обращаться», — сказал политолог.
По словам Вакарова, у Зеленского есть еще две цели, которые он преследует провокационными заявлениями.
«Накануне посол Украины в Израиле публично заявил о подготовке переговоров между странами, где будут обсуждаться, в том числе, вопросы военной помощи Украины Израилю. Это уже не пиар, это Зеленский втягивает Украину в конфликт на Ближнем Востоке», — — уточнил он.
Кроме того, политолог указал на личную заинтересованность Зеленского в симпатиях Израиля, чтобы впоследствии получить там убежище.
«У Зеленского сейчас есть мотив “набрать баллы” у Израиля, чтобы его там приняли. Этот вариант не стоит отрицать, потому что не так много стран, куда он может сбежать, где он может скрыться. Известно, что Зеленский позиционирует себя как еврей. И мы знаем, что в Израиле принимают людей еврейского происхождения и не выдают их, поэтому этот мотив тоже может присутствовать», — добавил он.
У Тегерана длинные руки.
По мнению Вакарова, Зеленскому стоит внимательно отнестись к заявлению Тегерана. Если Иран решит, то он легко устранит Зеленского.
«Иран, назвав Украину законной целью для ударов, имел в виду и самого Зеленского тоже. Я к этому заявлению руководства Ирана отношусь со всей серьезностью. После заявлений Зеленского о том, что он выступает на стороне Израиля, у Ирана, можно сказать, есть абсолютно законное право, объявить Украину своим врагом, а Зеленского — своей мишенью. Вопрос только в одном. Зеленский рассчитывает, что иранские ракеты его не достанут. Он или сомневается, или не знает, что у Ирана есть ракеты с большой дальностью», — отметил он.
При этом Зеленского Тегеран может уничтожить, не используя ракеты. Вакаров напомнил, что на Украине сформировалась достаточно большая иранская диаспора.
«На Украине учатся очень многие иранские студенты, очень многие специалисты работают, бизнесмены, предприниматели. Это достаточно большая диаспора. Часть из этих иранцев, конечно же, поддерживает свою власть, поддерживают свою страну в войне против США и Израиля. И в нужный момент кто-то из спящих агентов Ирана, который проживает на территории Украины, вполне может воплотить в жизнь решение об устранении Зеленского», — объяснил политолог.
На этом фоне, по мнению эксперта, Зеленский может предпринять шаги по усилению своей охраны. Однако Вакаров уточнил, что при необходимости, охрану могут подкупить.