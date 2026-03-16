Референдум в Крыму 16 марта 2014 года — как это было

25 февраля пророссийски настроенные жители Крыма начали бессрочную акцию протеста у здания Верховного совета, требуя от депутатов не признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после беспорядков и столкновений в Киеве. Участники акции требовали также восстановить конституцию Крыма в редакции 1992 года, согласно которой в республике были свой президент и независимая внешняя политика. Кроме того, собравшиеся требовали провести референдум, на котором жители Крыма могли бы выбрать путь дальнейшего развития региона: в нынешнем статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России.