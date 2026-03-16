Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Хищник: ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность

Украинские войска применяют самодельные мины, замаскированные под растительность.

Украинские войска применяют самодельные мины, замаскированные под растительность.

Об этом рассказал командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Хищник.

По его словам, подобные устройства российские военнослужащие обнаружили во время выдвижения к позициям.

«Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», — объяснил боец в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что такие мины оснащены магнитным взрывателем, поэтому детонация происходит, например, при приближении металлических предметов или техники. ВСУ сбрасывают их с тяжёлых БПЛА.

«Конусная часть втыкается в землю, а сверху устройство маскируется под растительность, из-за чего его сложно заметить», — добавил военнослужащий.

Ранее замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что боевики ВСУ стали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше