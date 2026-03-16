Боец Хищник: ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность

Украинские войска применяют самодельные мины, замаскированные под растительность.
Об этом рассказал командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Хищник.
По его словам, подобные устройства российские военнослужащие обнаружили во время выдвижения к позициям.
«Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», — объяснил боец в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что такие мины оснащены магнитным взрывателем, поэтому детонация происходит, например, при приближении металлических предметов или техники. ВСУ сбрасывают их с тяжёлых БПЛА.
«Конусная часть втыкается в землю, а сверху устройство маскируется под растительность, из-за чего его сложно заметить», — добавил военнослужащий.
Ранее замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что боевики ВСУ стали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.