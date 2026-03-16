Трамп заявил, что США не обязаны были помогать НАТО в ситуации с Украиной

Соединённые Штаты не обязаны были помогать Североатлантическому альянсу в ситуации вокруг Украины, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы не должны были помогать им с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», — сказал глава государства в интервью газете Financial Times.
Напомним, в конце февраля Дональд Трамп заявил, что американская администрация «усердно» работает над урегулированием на Украине. Ранее он также назвал украинский конфликт «ужасным».