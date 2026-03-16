Эксперт Ивлев: ВВС Украины уклоняются от воздушных боев с российскими летчиками

Также он отметил некачественную подготовку самих пилотов ВСУ, которых обучают западные инструкторы. «Сейчас, обратите внимание, летчики для Вооруженных сил Украины готовятся во Франции, поскольку Франция поставляет “Миражи”, в Англии — Англия поставляет вертолеты, в Голландии — Голландия передала самолеты F-16, готовятся, кстати, еще и в Румынии. Одна история, когда они готовились на территории бывшего Харьковского летного училища, а сейчас они где-то в Румынии готовятся. Что это за авиационная держава такая Румыния оказалась? Понятно, там натовские инструкторы и прочее, но это совсем другое», — подытожил Ивлев.