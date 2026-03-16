Эксперт Ивлев: ВВС Украины уклоняются от воздушных боев с российскими летчиками

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Летчики Вооруженных сил Украины уклоняются от воздушных боев с российской военной авиацией. Самолеты ВСУ используют для одиночного запуска ракет из далеких от фронта регионов Украины, а также для попыток перехвата российских беспилотников и ракет, сообщил в интервью ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Украинские летчики уклоняются от воздушных боев. Те же самые хваленые F-16: они даже не входят в зону поражения. Они где-то вот там над территорией Украины барражируют, пустят ракету [и уходят от боя]. Или используются чаще всего для того, чтобы сбивать наши беспилотники. Наши “Искандеры” пытаются сбивать, но не получается, поскольку за счет огромной гиперзвуковой скорости наши ракеты недосягаемы», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что самолеты, поставляемые Киеву Западом, в частности, «перехваленные F-16», значительно уступают российским самолетам серии «Сухой», таким как Су-30, Су-35С: отечественная техника снабжена более качественными прицелами, ракетами большей дальности и оружием для более масштабного поражения целей. «Наша военная наука, наша промышленность поставляет с каждым днем все более качественные средства поражения личному составу российских вооруженных сил, которые добиваются успеха на поле боя», — уточнил собеседник агентства.
В том числе из-за менее эффективной техники даже опытные пилоты ВСУ терпят поражения при попытке прямого столкновения с российской авиацией. Так, в марте в воздушном бою был уничтожен командир авиационной тактической бригады ВСУ, дислоцирующейся на аэродроме в Житомире (Озерное), имевший большой стаж полетов.
Также он отметил некачественную подготовку самих пилотов ВСУ, которых обучают западные инструкторы. «Сейчас, обратите внимание, летчики для Вооруженных сил Украины готовятся во Франции, поскольку Франция поставляет “Миражи”, в Англии — Англия поставляет вертолеты, в Голландии — Голландия передала самолеты F-16, готовятся, кстати, еще и в Румынии. Одна история, когда они готовились на территории бывшего Харьковского летного училища, а сейчас они где-то в Румынии готовятся. Что это за авиационная держава такая Румыния оказалась? Понятно, там натовские инструкторы и прочее, но это совсем другое», — подытожил Ивлев.
Об украинской авиации.
Ранее ТАСС сообщал, что большую часть авиации ВСУ потеряли в первые два года специальной военной операции: около 90% вертолетов и более 80% самолетов были уничтожены российскими войсками в 2022 и 2023 годах. Кроме того, Воздушные силы Украины с начала СВО потеряли 85 истребителей Су-27.
