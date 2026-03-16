Глава ДНР сообщил о продвижении российских войск под Славянском и Краматорском

Российские войска приблизились к охвату Славянско-Краматорской агломерации.

Российские войска приблизились к охвату Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его канале.

По его словам, подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Голубовка. После этого, как отметил Пушилин, российские силы приблизились к охвату Славянска и Краматорска.

Он подчеркнул, что этот район имеет важное значение для ВСУ. Там расположен крупный транспортно-логистический узел и укреплённый район.

Пушилин также сообщил о боях на Добропольско-Красноармейском направлении. По его словам, столкновения с украинскими подразделениями идут в районах Белецкого и Нового Донбасса. Российские войска также продвигаются в сторону Доброполья.

Группировка войск «Центр», по его словам, в основном ведёт бои на Гришинском и Сергеевском направлениях.

Кроме того, Пушилин заявил об улучшении позиций российских подразделений на юге и востоке Константиновки. Сейчас, по его словам, продолжаются бои за юго-западную часть города.

