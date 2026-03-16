Явка на референдум по конституции Казахстана за рубежом составила 88,6%

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Явка на референдум по новой конституции Казахстана на участки для голосования за рубежом составила 88,6%, всего там проголосовали 12 740 граждан республики, сообщили в МИД Казахстана после закрытия всех участков.
За рубежом, по данным внешнеполитического ведомства, работала 71 участковая комиссия. Последний участок закрылся в США в Сан-Франциско в генеральном консульстве республики, он работал до 8:00 по времени Астаны (6:00 мск). Голосование проходило в том числе в России — в посольстве в Москве и генеральных консульствах Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
Накануне после закрытия участков на территории Казахстана в Центральной комиссии референдума озвучили предварительные итоги общей явки — по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 15 марта она составляла 73,24%. Окончательные итоги по явке и официальные результаты голосования на референдуме пока не подводились. Из опубликованных результатов трех экзитполов следует, что уровень поддержки составил от 86,7% до 88,6%.