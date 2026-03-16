Трамп ожидает помощи Китая в восстановлении судоходства в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает помощи Китая в восстановлении судоходства в Ормузском проливе.
«Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива», — сказал он в интервью Financial Times.
Трамп также добавил, что может отложить визит в Китай из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее президент США призвал ряд государств отправить военные корабли в Ормузский пролив.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался от просьбы американского лидера.