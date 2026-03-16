Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ожидает помощи Китая в восстановлении судоходства в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает помощи Китая в восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

«Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива», — сказал он в интервью Financial Times.

Трамп также добавил, что может отложить визит в Китай из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент США призвал ряд государств отправить военные корабли в Ормузский пролив.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался от просьбы американского лидера.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше