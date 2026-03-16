Аракчи обвинил Израиль в экологическом ущербе для Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в экологическом преступлении после ударов по топливным складам в Тегеране. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.
По словам главы иранского МИД, атаки на такие объекты нарушают международное право и могут привести к серьёзным экологическим последствиям.
Аракчи заявил, что жители столицы Ирана могут столкнуться с долгосрочным вредом для здоровья. Он также предупредил о риске загрязнения почвы и грунтовых вод, которое, по его словам, может сказаться на будущих поколениях.
Министр добавил, что Израиль должен понести ответственность за свои действия и военные преступления.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что эксперты обеспокоены возможными долгосрочными экологическими последствиями ударов США и Израиля по территории Ирана. Специалисты не исключают загрязнения в районе Тегерана токсичными веществами от ракет и бомб, которые могут сохраняться в окружающей среде десятилетиями.
Удары по объектам на территории Ирана США и Израиль начали наносить 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке.
