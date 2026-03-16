«Cтарик, хватит!»: экс-президент ФРГ высмеял унижения Мерца

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается повлиять на американского лидера Дональда Трампа, но терпит лишь унижения, заявил экс-президент Германии Йоахим Гаук в интервью немецкому телеканалу ARD.
«Мерц, быть может, и хотел бы сказать: “Слушай, старик, хватит!” Но ему это не позволено», — иронично заметил политик.
По его словам, у Трампа своеобразная интерпретация международного права, поэтому для сохранения связей Мерц предпочел пресмыкаться перед ним.
«Канцлер пока что довольно ловко справляется с ситуацией», — саркастично подытожил политик.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что разделяет надежду американского президента на скорейшее завершение конфликта вокруг Ирана и не считает необходимым ослаблять санкции в отношении России.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.