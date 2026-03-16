Марочко: военные ВСУ занимают дома жителей Доброполья

Украинские солдаты также задействуют складские помещения города для своих нужд, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины заселяются в дома жителей оккупированного Доброполья Донецкой Народной Республики, а также задействуют складские помещения города для собственных нужд. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Занимаются дома мирных граждан Доброполья украинскими боевиками, приусадебные участки используются в качестве укрепрайонов, размещается техника в гражданских складских помещениях. То есть все абсолютно по накатанной схеме», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные ВСУ превращают подконтрольный им Доброполье в город-призрак, делая жизнь остающегося в городе населения невыносимой.